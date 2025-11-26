Kar yağışı için geri sayım başladı: İstanbul için tarih verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzun süredir merak edilen “İstanbul’a kar ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt meteoroloji kaynaklarından geldi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ocak ayının ortalarında İstanbul genelinde karla karışık yağmur geçişleri bekleniyor. Ancak uzmanlar, etkili ve kalıcı kar yağışının Şubat ayının başında görüleceğine dikkat çekiyor.

SON 50 YILIN EN KURAK KASIM AYI GERİDE KALDI

Türkiye, son yılların en kurak kasım aylarından birini yaşadı.

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının ülkeyi teğet geçmesine rağmen sıcaklıklarda ciddi düşüş bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bir hafta içinde 5–6 derece birden gerileyeceği ve birçok bölgede yağışların yeniden artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN OCAK AYI ORTASI İŞARET EDİLDİ

AKOM ve meteoroloji uzmanlarının ortak değerlendirmesine göre, İstanbul’da 14–19 Ocak tarihleri arasında ilk karla karışık yağışların görülmesi olasılığı öne çıkıyor.

Özellikle kıyı ilçelerde sulu kar şeklinde beklenen bu yağışlar, “kışa giriş” olarak görülecek. Kent genelinde zaman zaman kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği ancak kalıcı kar örtüsünün düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

ASIL KAR YAĞIŞI ŞUBAT AYINDA

Uzmanlara göre İstanbul şehir merkezini etkileyecek güçlü kar yağışı 5–6 Şubat tarihlerinde bekleniyor.

Tahmini modeller, bu dönemde kuvvetli bir soğuk hava dalgasının kenti etkisi altına alacağını gösteriyor. Tahminlere göre, merkez ilçelerde 1–5 santimetre kar örtüsü oluşması beklenirken, yüksek bölgeler ve batı ilçelerinde 10–20 santimetre kalınlığında beyaz örtü oluşması bekleniyor.

Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği, gündüz ise 1–4 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.