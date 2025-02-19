Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller

Haber Merkezi

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ülkeyi adeta bir kış masalına dönüştürerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Beyaz örtüyle kaplanan birçok şehirde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimde aksama yaşandı. Peş peşe gelen duyurularla bazı illerde okulların tatil edildiği açıklandı.

İşte eğitime ara verilen şehirler:

BAYBURT

20 Şubat Perşembe günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bayburt Valisi Mustafa Eldivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde 20 Şubat Perşembe günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş/anaokuluna giden kadın personellerin 20 Şubat 2025 Perşembe günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi:

20 Şubat 2025 Perşembe günü il merkezinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. İlçelerde yağış durumuna göre münferit olarak tatil edileceği ifade edildi.

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, yarın itibarıyla şehirde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini duyurdu.

İlkokul, ortaokul, liseler, anaokulu, anasınıfı gibi kademelerin tatil edildiği açıklandı.

Ayrıca 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personellerin de izinli sayılacağı aktarıldı.

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ORDU

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi:

Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarında.



Altınordu ilçemizin Altınordu Eyüplü İlk ve Ortaokulu, Bayadı İlk ve Ortaokulu, Saraycık İlk ve Ortaokulu, Kökenli İlk ve Ortaokulu, Öceli İlk ve Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlk ve Ortaokulu, Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlk ve Ortaokulu, Fatma Mağden İlk ve Ortaokulu, Karacaömer İlk ve Ortaokulunda ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için.



Fatsa ilçemizin Fatsa Aslancami Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlk ve Ortaokulu, Kulak İlk ve Ortaokulu, Meşebükü İlk ve Ortaokulu, Hasan Yahşi İlk ve Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulu, Bolaman İlk ve Ortaokulu, Yalıköy İlk ve Ortaokulu, Bolaman Anadolu Lisesi ve Fatsa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören tüm öğrenciler için ayrıca bu bölgelerden yapılan taşımalı ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için.



Gülyalı ilçemizin Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Alibey, Sayaca, Taşlıçay ve Hoşköy Mahallesi'nden taşımalı servis ile gelen öğrenciler için.



Perşembe ilçemizin Kırlı İlk ve Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlk ve Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, İmam Hatip Ortaoku'lunda, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için.



Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlk ve Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlk ve Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlk ve Ortaokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile özel eğitim okullarına kırsal mahallelerden (köylerden) taşıma yoluyla gelen öğrenciler için resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre il genelinde yoğun kar yağışının aralıklı olarak 20 Şubat 2025 tarihinde de devam edeceği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği değerlendirildiğinden buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanmanın ulaşımda önemli aksamalara sebep olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliği dikkate alınarak il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

Kararda ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 20 Şubat 2025 Perşembe günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

MUŞ

Muş Valiliği, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ERZİNCAN

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Refahiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, 20.02.2025 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmesine, hamile ve engelli personelimizin 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim - öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarida çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SİİRT

Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ara verildiğini bildiren Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR geçişine kapatılan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Bingöl- Erzurum kara yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerin yol temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Yollarda kalan bazı araçlara da yardım eden ekipler, ilçede kapalı olan 13 köy yolunu açmak çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan kent geneli kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

KOCAELİ

Kocaeli’de 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim- öğretime yarın ara verileceği açıklandı.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ( Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil ) eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır.

KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR 4 GÜN SÜREYLE TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Valilikten yapılan bir diğer yazılı açıklamada ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda alınan tedbir kararları paylaşıldı. Buna göre; 20-23 Şubat tarihleri arasında kış lastiği takılı olmayan araçların trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

HAKKARİ

Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı: