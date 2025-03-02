'Kara Atmaca'dan yeni rekor: En uzun menzilli uçuşunu yaptı

Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayiinde attığı kararlı adımlarla ulusal güvenliğini güçlendirmeye ve bağımsızlığını pekiştirmeye devam ediyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve yerli üretim projeleri, Türk savunma sanayiinin küresel çapta dikkat çeken bir aktör haline gelmesine katkı sağladı.

KENDİ REKORUNU TAZELEDİ

Kara Atmaca, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu tazeledi.

Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "En uzun menzilli seyir füzemiz Kara Atmaca. Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" denildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamaya yaptı.

"TÜM PERSONELİ TEBRİK EDİYORUM"

Görgün, açıklamasında şunları söyledi:

Kara Atmaca'nın, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak kendi rekorunu bir kez daha kırması, Türk savunma sanayiinin mühendislik kabiliyetlerini, teknolojik yetkinliğini ve stratejik caydırıcılığını gözler önüne seriyor. Her başarılı test atışı, milli teknoloji ekosistemimizin gücünü ve ülkemizin bağımsız savunma sanayi vizyonunu pekiştiriyor. Bu süreçte emek veren başkanlığımız personelini, Roketsan ekibini ve tüm alt yüklenicilerimizi tebrik ediyorum.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kara Atmaca'mız atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi! Seyir füzemiz Atmaca UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak, sahadaki güvenirliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SEYİR FÜZESİ ATMACA UM'UN ÖZELLİKLERİ

ATMACA, su üstü harbinde harekat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş; hücumbot, firkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli gemisavar füzesidir.

ROKETSAN tarafından geliştirilmekte olan ATMACA 250 km menzilli gemisavar ve/veya seyir füzesidir.

İlk defa IDEF 2019 fuarında sergilenen füzenin Türk Deniz Kuvvetlerinde kullanılan Harpoon füzelerinin yerini alması planlanmaktadır.

Füzede yüksek patlayıcılı parçacık etkili harp başlığı bulunmaktadır.