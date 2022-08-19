Kara, Deniz ve Hava Komutanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Kara, Deniz ve Hava Komutanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı generallerin ve amirallerin atamaları yayınlanldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de, yeni kararlar yayınlandı.

Kararlar arasında Kara, Deniz ve Hava Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atamaları da yer aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı atamaları

Kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı.

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı atamaları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiralin, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.



