Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet sırasında kılıç çekip yemin eden teğmenlerle ilgili "Gereken yapılacak" demesinin ardından Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin istifasını verdiği öğrenildi. Bundan sonra atılacak adımlar, merakla bekleniyor.

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Haber Merkezi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlarını çekip yemin etmesi Türkiye'yi yeni bir tartışmanın içerisine çekti.

Günlerdir konuşulan teğmenlerin yeminiyle ilgili Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceği oldukça merak ediliyordu.

Erdoğan, konuyla ilgili çok net bir açıklama yaptı.

"SİZ KİME KILIÇ ÇEKİYORSUNUZ"

Araştırmaların yapıldığını ve bunu yapanların ordudan temizleneceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun?



Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç kendini bilmez onlar da oradan temizlenecek. 30 kişi olur 300 kişi olur bunların ordumuzun içinde olması kabul edilemez.



Bu oyuna nasıl gelindi. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Üniversiteyle görüşmemizi saptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız."

KARA HARP OKULU BÖLÜK KOMUTANI İSTİFASINI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra yeni bir bilgi elde edildi.

Kılıç çekip yemin eden teğmenlerin başındaki isim, Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etti.

Gazeteci Nedim Şener'in Hürriyet'teki köşesinde verdiği bilgiye göre; Binbaşı M., çevresine zaten istifa edeceğini söylüyor.

PİŞMAN DEĞİLİM DEDİ Mİ

Yemin eden teğmenlerin tam ortasında olan ve yemini tekrarlatan dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun "Herkes bizi tarikatçı-cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz, hiçbir cemaat ve tarikatla alakamız olmadığını herkes gördü. Pişman değilim." dediği basına yansıdı.

Nedim Şener'in yazısına göre; bu açıklama TSK'yı karalamak isteyenler tarafından çarpıtılarak kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından; teğmenler, törenin yapıldığı sahanın ortasında toplanarak kılıçlarını çekip, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra bir yemin metni okumuştu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: