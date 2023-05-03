Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araçların ilk teslimi yapıldı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Makine Prodüksiyon Grubu (MPG) ile imzalanan '8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi' kapsamında üretilen 5 araç, düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

DHA

Savunma sanayiinde en üst lige çıkan Türkiye durmak bilmiyor.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Bera Holding şirketlerinden Makine Prodüksiyon Grubu (MPG) ile imzalanan '8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi' kapsamında üretilen 5 araç, düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

MPG'nin Konya'daki tesislerinde düzenlenen teslimat törenine; Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, MPG Genel Müdürü Veysel Alver ile şirket yetkilileri ve askeri personel katıldı.

Törende konuşan İsmail Demir, savunma sanayi alanındaki projelerin son zamanlarda arka arkaya ortaya çıktığını belirterek, "Araçlarımızın 29 tanesi sahada görev yapıyor. Daha da geliştirilmiş olan yeni versiyonlarını da Silahlı Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Karada, denizde, havada savunma sanayi konusunda adımları attık ve atmaya da devam ediyoruz. Özelikle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında müjdelerimizi arka arkaya vermeye devam edeceğiz. Bu yolda durmak yok, yola devam." dedi.

"Kara araçları en güçlü olduğumuz konulardan birisi"

Savunma sanayinin kara, deniz ve hava araçları konusunda çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Demir, "Kara araçları en güçlü olduğumuz konulardan birisi. Kara araçlarında, hemen hemen bütün sektörlerde, bütün segmentlerde kendi ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla karşılar hale geldik. Kara araçlarında sıkça sorulan 'Motoru nereden?' sorusunun cevabını da adım adım oluşturmaya, çeşitli güç gruplarındaki motorlarımızın bir kısmını teslim edip devreye almaya, bir kısmını da geliştirmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Tam bağımsız savunma sanayi yolunda ilerliyoruz"

Savunma sanayinin sadece Ankara ve İstanbul merkezli değil, Anadolu'ya da yayılması gerektiğini söyleyen Demir, daha büyük, daha uzun menzilli, çeşitli roket ve füze sistemlerini taşıyan ve onların atılmasını sağlayan birçok kara aracının da Anadolu'da yapılabileceğini belirterek, "Bu potansiyel için de kolları sıvamanızı şimdiden bekliyorum. Konya ve civarının birkaç alanda değil, daha birçok alanda bu faaliyetleri sürdürmesini bekliyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın Konya ofisini de aktif hale getirdik. Bu ofisle beraber koordinasyon içinde savunma sanayimizin geliştirilmesi, Ar-Ge projelerimizin hayata geçirilmesi ve bu konuda da dünyanın en iyisi olması yolunda yürümeyi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde geleceğe daha umutla bakıyor ve kararlı adımlarla tam bağımsız savunma sanayi yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teknolojiyi üreten ülkelerden olmalıyız"

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya ise, savunma sanayi alanındaki çalışmaların ülke bağımsızlığı için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Kazandığımız bu yetenekleri ve imkanları sivil alanda da kullanmaya başladığımız zaman bunun ekonomiye yansıması ciddi ölçüde avantajlar getiriyor. Bu teknolojileri sivil alanda da kullanmaya başladığınız zaman rekabet gücünüz artıyor, daha üst segmentlerdeki ülkelerle rekabet etmeye başlıyorsunuz. O nedenle bunun ekonomik yönü, atlanmaması gereken bir yön. Ülkemizin bir sıçrama yapabilmesi için teknolojiyi kullanan ülkeler sınıfından teknolojiyi üreten ülkeler sınıfına geçmesini elzem görüyorum." dedi.

"Kopya değil tamamen özgün üretim"

Savunma sanayi projelerinin bu sıçramanın öncüsü ve tetikleyicisi olacağını söyleyen Kaya, "Biz de, MPG özelinde bakarsak, hem daha önce ürettiğimiz 29 adet mayına karşı kısmi korumalı vinçler hem de bugün teslim törenini yaptığımız 8x8 kurtarıcı araçlar tamamen özgün araçlardır. Bunlar bir yerden kopya değil. Sahadan gelen talepler karşılamak üzere kendi mühendislerimizin oluşturduğu, SSB yetkililerin de katkılarıyla ortaya çıkan eserler." diye konuştu. Kaya ayrıca, yapılan çalışmalarda şirketin de kazanımlar elde ettiğini ve bu araçlar için üretilen komuta setlerini, ekranlarıyla ve yazılımlarıyla birlikte ihraç etmeye başladıklarını söyledi.

MPG Genel Müdürü Veysel Alver ise, 2020 yılında şirketin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 29 adet mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı teslim ettiğini hatırlatarak, sahadan gelen geri bildirimler ile birlikte bugün teslim edilen araçları daha çevik hale getirdiklerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek araçların teslimatı gerçekleştirildi. Konya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, araçların hayırlı olmasını diledi. Daha sonra İsmail Demir, araçları inceleyerek bilgi aldı. Ardından test alanında araçların yetenekleri sergilendi.

Aracın özellikleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bakım sınıfının muharebe sahasında kurtarma ile bakım-onarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere teslimi gerçekleştirilen zırhlı ve arazi kabiliyetli araçlar, balistik koruma ve mayın koruma özelliğine sahip.

48 tonluk araçlar; suda, engebeli ve yokuşlu arazilerde de hareket edebilme kabiliyetine sahip. Zorlu arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platform; bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikler, merkezi lastik şişirme, 600 beygir motor, tork konvertörlü otomatik şanzıman gibi özelliklerle donatıldı.

5 noktalı emniyet kemerleri, tasarım koltukları personele güvenli bir ortam sağlarken yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri de ilave koruma sağlıyor. Kurtarıcı, kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere 3 adet halat tamburuna sahip. 7 metre mesafeden 25 ton kaldırma kapasitesine sahip bom, 12 metre uzanma mesafesine ulaşabiliyor.