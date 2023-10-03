Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 100 bin 617’ye yükseldi Azerbaycan’ın Karabağ’da silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından gönüllü olarak Ermenistan’a geçenlerin sayısı 100 bin 617’ye ulaştı.

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İHA

Azerbaycan'ın eli silahlı Ermeni askerlerine karşı başlattığı operasyon, başarıyla sonuçlandı.

Ermeni askerlerinin silahlarını bırakmasının ardından ise bölgede yaşayan vatandaşlar, gönüllü olarak gitmeye başladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sözcüsü Nazeli Baghdasaryan gerçekleştirdiği basın toplantısında, yaklaşık 120 bin Ermeni nüfusu olduğu belirtilen Dağlık Karabağ’dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının 100 bin 617’ye ulaştığını açıkladı.

"BM heyeti herhangi bir hasara rastlamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da kalan Ermenilerin sayısının 50 ile bin arasında değişebileceğini ifade etti. Dujarric, "Bölgedeki BM ekibi Karabağ'da 50 ile bin civarında Ermeni'nin kaldığı bilgisini aldı." ifadelerini kullandı.

Dujarric BM heyetinin ziyarette, tüm dükkanların kapalı olmasına rağmen okullar, hastaneler, kültürel ve dini altyapılar dahil olmak üzere sivil altyapıda herhangi bir yıkım belirtisine rastlamadıklarını aktardı.

Dujarric, "Yerel halk veya diğer kişiler, son ateşkes sonucunda sivillere karşı şiddet uygulandığına dair kanıtları heyete sunmadı. BM heyeti, tarım arazilerinde hasara veya öldürülen hayvanlara rastlamadı." diye konuştu.

Ermenilere güvenli geçiş sağlanıyor

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı gruplar teslim olmuş, Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasında diyalog süreci başlamıştı.

Azerbaycan, Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu pazar günü açmıştı.

Gönüllü olarak Ermenistan’a dönmek isteyen Ermenilerin ülkeye güvenli bir şekilde geçiş süreci başlamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)