Destek ziyareti: Fransa Dışişleri Bakanı Colonna Ermenistan'a gidecek Fransız Bakan, Ermenistan'daki temasları kapsamında mevkidaşı Mirzoyan ve Başbakan Paşinyan ile görüşecek. Colonna'nın, Fransa'nın desteğini muhataplarına ileteceği belirtiliyor.

ensonhaber.com

Fransa, Azerbaycan toprağı Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasından rahatsızlık duyuyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü" savunduklarını söylemişti.

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'ı suçlamaya kalkan Macron, Bakü'nün Ermenistan'a saldırı düzenleyebileceğini savunmuştu.

Fransız Bakan'dan Ermenistan'a ziyaret

Ermeni güçlerini silahlandırmak isteyen Paris yönetiminin Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, 3 Ekim'de Ermenistan'ı ziyaret edecek.

Ülkedeki Fransa Büyükelçiliği'nin paylaştığı bilgiye işaret eden Ermenistan basınına göre Başbakan Nikol Paşinyan, Colonna ile görüşme gerçekleştirecek.

28 Nisan'daki ziyaretinin ardından ikinci ziyaretini gerçekleştirmeye hazırlanan Colonna, mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile de bir araya gelecek.

Paris'in desteğini iletecek

Fransız Bakan'ın, ülkesinin Erivan'ın yanında yer alma kararlılığını yineleyeceği belirtiliyor.

Ayrıca Fransa'nın Ermenistan'ın egemenliği ve "toprak bütünlüğüne" verilen desteğin yeniden teyit edileceği kaydedildi.

İlişkileri güçlendirmek istiyorlar

Colonna, Ermeni yetkililerle "ilişkileri her alanda güçlendirmenin yollarını" ele alacak.

Fransa Dışişleri Bakanı, Erivan'a askeri ataşe atayacaklarını ve Karabağ'a yakın bir noktada konsolosluk açacaklarını duyurmuştu.