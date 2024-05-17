Karabük'te komandolar dualarla mezun oldu: Gösterileri izleyenleri mest etti Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan bin 982 uzman erbaş, eğitimlerinin ardından dualar eşliğinde mezun olarak Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

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İHA

Karabük'te Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, 35. dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimde başarılı olan askerlere plaketleri verildi.

Komandoların mezuniyeti göz kamaştırdı

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, mezun olan öğrencileri tebrik ederek görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol ise “Bugün huzurlarınızda zorlu bir eğitim sürecini başarı ile tamamlayan Jandarma Genel Komutanlığına mensup bin 918 ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 74 kursiyerimizi şanlı jandarma ve sahil güvenlik saflarına uğurlamanın ve yüce Türk Milletinin hizmetine sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından mezun olan uzman erbaş kursiyerler yemin etti.

Dualarla mezuniyet coşkusu yaşandı

Daha sonra komandoların gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken törende mezun olan uzman erbaşlar, yapılan dualarla mezuniyet coşkusu yaşadı.

Tören sonunda mezun olan askerler aileleriyle buluşurken bir komando, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)