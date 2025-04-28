İHA
Karabük’ün Eflani ilçesinde yaşanan kazada, bir motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Olayda, 71 yaşındaki Murat Şahin ile motosiklet sürücüsü Uğur Kendirci yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ile motosiklet sürücüsü yere düştü.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR
Yaralılardan Murat Şahin'in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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