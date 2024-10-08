Karabulut Ailesi'nin avukatı 'rapora itiraz edeceklerini' açıkladı Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıp alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu raporu sonucuna inanmayan Karabulut Ailesi, avukatları aracılığıyla sonuca itiraz etmeye hazırlanıyor ayrıca mezardan çıkan poşetle ilgili inceleme istiyor.

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İHA

Münevver Karabulut cinayetinde sular durulmuyor.

İstanbul’da 2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin babası ve annesiyle uyumlu olduğunun açıklanmasının ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, açıklama yaptı.

Epzödemir, söz konusu rapora itiraz edeceklerini belirterek, ayrıca mezarlıktan çıkan poşetle ilgili taleplerini sunduklarını söyledi.

RAPOR AÇIKLANDI

İstanbul'da 3 Mart 2009'da öldürülen Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu raporu düzenlendi.

"MEZARDAN ÇIKAN ÖRNEKLER UYUMLU"

Raporda, açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyumlu olduğu ve ikisinin müşterek çocuğu olabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

"POŞETİ KİM BIRAKTI?"

Konuya ilişkin Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın meydanında açıklama yapan Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, şöyle konuştu:

Rapor diyor ki, ben öncekileri de aldım mevcut DNA örneklerini de aldım bunlar uyumlu. Anne ve babadan aldığım DNA örnekleriyle birlikte değerlendirme yapıyorum. Ölen kişinin yüzde 99 ikisinin müşterek çocuğu olduğunu tespit ettim. 7 Ekim itibariyle tanzim edildi. Bir de bizim mezarlıktan çıkan poşetle ilgili talebimiz vardı, o talebimiz de biraz önce sonuçlandı.

"POŞETE AİT RAPORU BEKLİYORUZ"

Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nda poşet üzerinden varsa parmak izi ve DNA örnekleri alınacak. Çünkü orada bulunan bir poşet var ve poşetin hangi şartlarda, kim tarafından ve nasıl bırakıldığını hiçbirimiz bilmiyoruz. An itibariyle de ona ilişkin raporu da bekliyoruz.

"MÜVEKKİLLERİMİZ ‘BİZ İNANMIYORUZ' DİYOR"

Süreyya Karabulut ile görüşerek rapordan bahsettiğini de söyleyen avukat Epözdemir, şu değerlendirmede bulundu:

Süreyya Bey rapora itiraz edilmesi gerektiğini söyledi. Avukat olarak talebe bağlıyız. Adli Tıp Kurulları nezdinde gerekli itiraz hakkımızı kullanacağız mutlaka. Aynı zamanda poşetle ilgili incelemenin de neticelenmesini bekliyoruz. Cesetle ilgili işlemler bittikten sonra aile avukatına teslim edilecektir, onlar da nerede uygun görüyorlarsa defnini tekrardan yapacaklardır diye düşünüyorum. Müvekkillerimiz ‘Biz inanmıyoruz, kızımızı kaybettik, hak arama özgürlüğümüzü kullanmak istiyoruz, bu aile bir manipülasyon yapmış olabilir’ diyorlar. İtirazımızı da o yüzden yapacağız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)