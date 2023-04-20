Karadeniz gazı için tarihi randevu: 20.23 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam 20.23'da Karadeniz gazının karaya ulaşması için ilk işareti verecek.

AA

Türkiye dışa bağımlılıktan kurtulmaya yönelik tarihi bir dönüm noktasında.

Uzun yıllardır enerjide bağımlılık prangasından kurtulmak için yapılan yatırımlar meyvelerini verdi.

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, şebekeye giriyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Tarihi anlar için sembolik saat

Borularla 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaşan doğal gazın, ulusal hatta bağlanmasına saatler kaldı.

Bu tarihi ana bu akşam tüm Türkiye şahitlik edecek.

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde yapılacak törenle gaz kaynağından karaya ulaştırılacak.

20.23'te ilk adımın atılacağı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğal gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düğmeye basmasıyla karaya ulaştırılacak.

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Mayıs'ın ilk haftası evlere verilecek

Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazı, TPAO Filyos Münferit Yatırım Yeri'nde bulunan Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işlenecek.

Gazın içindeki muhtemel su ve yabancı maddeler burada ayrıştırılacak ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) standartlarına uygun hale getirilecek. Gaz akabinde BOTAŞ'a ait Ana Ölçüm İstasyonu'na ve ardından ulusal gaz şebekesine aktarılacak.

Yerli gazın mayısın ilk yarısında evlere verilmesi hedefleniyor.

Faz-2 üretimiyle tüm konutların gaz ihtiyacı karşılanacak

Doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i yarınki törenin ardından, kalan 5 kuyu ise eylül ayı sonunda devreye alınacak.

Faz-2 üretimine 2026'da geçilmesi, faz-3'e Amasra Sahası'nın da üretime dahil edilmesiyle 2028'de geçilmesi öngörülüyor.

Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküp seviyelerine ulaşacak. Faz-2'de Türkiye'deki konutların tüm ihtiyacının yerli gazla karşılanması hedefleniyor.

Karadeniz gazı için 50 civarında destek gemisi görev yapıyor

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde Türkiye'nin deniz enerji filosundan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin yanı sıra 50 kadar destek gemisi görev yapıyor. Projede 40 bin veri toplama noktası kullanılıyor.

Veri toplama noktalarından elde edilen bilgilerle, vanaların açılıp kapanması da dahil olmak üzere, tüm sistem Türk mühendislerce geliştirilen ve neslinin ilk örneği olan ZEKİ adlı dijital ikiz teknoloji kullanılarak uzaktan kumanda ediliyor.

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Karadeniz'de gaz keşfi süreci

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Aralık 2022'de ise söz konusu rezerv DeGolyer & MacNaughton adlı bağımsız kuruluşun yeniden değerlendirme çalışması sonucu 652 milyar metreküp olarak tekrar güncellendi ve Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi daha gerçekleştirildiği açıklandı.

Böylece Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.