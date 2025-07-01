Karadeniz yollarında 'şev' alarmı: Uzmanlar uyardı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle dağlık ve dik yamaçlardan geçen karayolları, artan heyelan riski nedeniyle ulaşım güvenliğini tehdit ediyor.

Bölgenin doğal yapısıyla birleşen yoğun yağış, toprak doygunluğu ve yol genişletme çalışmaları, karayolu şevlerini zayıflatarak taş düşmeleri ve heyelan olaylarını beraberinde getiriyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, özellikle Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin güzergâhlarında sık sık yaşanan toprak kaymalarının, geçmişte dar olan yolların genişletilmesiyle birlikte oluşan dik şevlerden kaynaklandığını belirtiyor.

"ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle karayolu şevlerinin artık yorulmuş durumda olduğunu belirterek, "KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi olarak bunu bölgemizde bulunan kamu kurumları ile ortaklaşa çözmeye çalışıyoruz. Kamu kurumlarıyla ortak projeler geliştirerek karayolu şevlerinde kaya düşme vakalarına çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi.

"KARAYOLU ŞEVLERİNDEKİ KAYA KÜTLELERİ ARTIK YORULDULAR"

40-50 yıl öncesine kadar dar olan karayollarının genişletildiğini kaydeden Ersoy, şöyle devam etti: