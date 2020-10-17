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    Karadeniz'de ek doğalgaz rezervi heyecanı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'deki yeni doğalgaz rezervine ilişkin açıklama yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 15:34
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    Karadeniz'de ek doğalgaz rezervi heyecanı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz rezervi keşfine ilişkin yeni bir müjde vermek üzere Fatih sondaj gemisine gitti.

    Helikopterle Fatih sondaj gemisine inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kameralar karşısına geçerek yeni doğalgaz rezervini açıklayacak.

    Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları büyük bir heyecanla bekliyor.

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