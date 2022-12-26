Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın uluslararası fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküp doğalgazın uluslararası piyasadaki fiyatının 1 trilyon dolar olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi verdi.

Fatih sondaj gemisinin yaptığı son sondaj çalışmasında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi daha keşfedildi.

Bu keşifle birlikte bölgede toplamda 710 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen gazın uluslararası fiyatının 1 trilyon dolar olduğunu açıkladı.

Toplam keşif miktarı 710 milyar metreküp oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti.

Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz, yeni keşifle birlikte 710 milyar metreküpe ulaştı.

"Gazın değeri 1 trilyon dolar"

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın bugünkü rakamla karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değeridir.

Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz.

Karadeniz'deki keşfedilen doğalgazın uluslararası fiyatı, 1 trilyon dolar VİDEO

"Enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz"

7 uluslararası boru hattı, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisimiz enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Türk Akım Trakya'ya gelecek. Oradan da Batı'ya bizden gidecek.

Rusya ile işbirliğimizde bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği pazar olacaktır. Türkmenistan'a niye gittik? Bu adımları atmak için. Türkmenistan-Azerbaycan birlikte inşallah bir başka adım atalım diyoruz.

Hazar'ın merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız. 41,3 milyar dolar ithalatın önüne geçerek bu kaynağı milletimizin diğer alanlardaki ihtiyaçları için kullandık, genişleterek devam edeceğiz.





"Yurt içi üretimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz"

Son 20 yılda yaptığımız yeni keşifler, üretim artışlarıyla ham petrol rezervimize 635 milyon varillik ilave sağladık. Adana ve Gabar Dağı'nda günlük ilave 6500 varil petrol üretimine başladık.

Özel ve kamu ünlük yurt içi petrol üretimimiz 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl yurt içi üretimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz.

Nihai amacımız petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Ekiplerimizin yoğun çalışması ve milletimizin dualarıyla inşallah daha nice müjdeleri milletimizle paylaşacağız."