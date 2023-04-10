Karaköy'de çöken 5 katlı metruk binanın enkazı, 5 gündür kaldırılmadı

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Karaköy semtinde 5 katlı metruk binanın sabah saatlerinde bir kısmı çöktü.

Bölgeye ihbar üzerine ekipler sevk edildi ancak terk edilmiş bina öğle vaktinde tamamen yerle bir oldu.

Çökme nedeniyle yol, o gün araç ve yaya trafiğine kapatıldı, tramvay seferleri de yapılamadı.

Aradan 5 gün geçmesine rağmen binanın enkazı kaldırılamadı.

İBB’ye ait iş makineleri, molozları sadece kenara alabildi.

Belediyenin sorumsuz davrandığını söyleyen vatandaşlardan biri, Ekrem İmamoğlu'na sitem etti.

Ensonhaber’e içini döken vatandaş, şöyle konuştu:

Burası eski bir bina zaten. Çökeceği belliydi ve çöktü. Çok şükür zayiat yok. 3 gün oldu, enkaz bir türlü kaldırılamadı. Devletimiz deprem bölgesinde binlerce binanın molozunu kaldırdı, İBB bir tane binanın molozunu kaldıramıyor. İnsanlar mağdur, tramvay çalışmıyor. Sıkıntılı ve insanlar tedirgin. Şu molozların kalkması lazım. İnsanlar gördüğü zaman sıkıntı yaşıyor. Trafik bitik, sağ olsun bizim Büyükşehir Belediye Başkanı da Anadolu turunda. Büyükşehrin çalıştığı yok. 16 milyonun içini çalıyorlar. Bir tane bina ya… İmamoğlu bir tane molozu kaldıramıyor. Neredesin sen? Birazcık İstanbul’a bak.