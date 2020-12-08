Karantina süresi değişti mi? Pozitif ve temaslılar kaç gün karantinada kalacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberde, koronavirüs tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi güncellendi. Peki pozitif ve temaslı vakalar kaç gün karantinada kalacak?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı kişinin karantina süresinde değişiklik kararı aldı. Koronivürs pozitif kişilerle temasta bulunan kişiler bundan önce 14 gün karantina süresi içerisinde kalıyordu. Peki, temaslı karantina süresi kaç gün oldu, süre değişti mi?

Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlar kaç gün evde kalmaları gerektiğini ve karantina süresinin kaç gün olduğunu merak ediyor.

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

14 gün olan koronavirüs yakın temaslıların karantina süresi 10 güne düşürüldü.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs testi pozitif çıkan hastalar için şu açıklama yapılmaktadır:

"İzolasyon ve karantina süreleri; hastalığa ait yeni bilimsel veriler, DSÖ, ECDC ve CDC'nin önerileri göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Virüs, kişinin vücuduna girdikten sonra 14 gün içerisinde çoğalır ve hastalık yapar. Bu nedenle kişinin hastalık belirtileri açısından 14 gün boyunca karantinada kalması ve takip edilmesi hem hastalığın erken tespit edilmesi hem de diğer kişilere bulaşmasının önlenmesi için önemlidir.

Ancak bir kişide hastalık çıktıktan sonra virüsün atılım süresi hastalığın şiddetine göre değişmektedir. Bu nedenle de bilimsel veriler göz önünde tutularak düzenlenen Koronavirüs hastasının izlem süreleri sabit olmayıp hastalığın şiddetine göre 10 gün, 14 gün veya 20 gün olarak değişmektedir."

VAKALAR KAÇ GÜN KARANTİNADA KALACAK?

Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

"7. GÜNÜN SONUNDA KARANTİNA SONLANDIRILABİLİR"

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.

PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

"ÇALIŞANLARIN 8. GÜNDE İŞE GERİ DÖNÜŞLERİ SAĞLANABİLİR"

Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler"