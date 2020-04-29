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    Karantinadan çiftetelli oynayarak uğurlandılar

    Suudi Arabistan'dan Çorum’a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 Türk vatandaşı, oyun havası eşliğinde uğurlandı.
    • DHA
    • 29.04.2020 - 15:53
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    Karantinadan çiftetelli oynayarak uğurlandılar

    Çorum'da yurda yerleştirilen, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 314 kişinin karantina süresi doldu.

    Karantinadan çiftetelli oynayarak uğurlandılar- İZLE

    YURT GÖREVLİLERİNDEN ÇİFTETELLİLİ UĞURLAMA

    Karantinada bulunanlar, sabaha karşı yurtta görev yapan özel güvenlikçiler tarafından uğurlandı.

    Güvenlikçiler, misafirlerle birlikte erik dalı şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı. Kayda alınan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

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