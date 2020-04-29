Suudi Arabistan'dan Çorum’a getirilen ve karantina süreleri dolan 314 Türk vatandaşı, oyun havası eşliğinde uğurlandı.

Çorum'da yurda yerleştirilen, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 314 kişinin karantina süresi doldu.

Karantinadan çiftetelli oynayarak uğurlandılar- İZLE

YURT GÖREVLİLERİNDEN ÇİFTETELLİLİ UĞURLAMA

Karantinada bulunanlar, sabaha karşı yurtta görev yapan özel güvenlikçiler tarafından uğurlandı.

Güvenlikçiler, misafirlerle birlikte erik dalı şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı. Kayda alınan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.