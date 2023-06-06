KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Demir atandı Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına eski Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir seçildi.

AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan ayılan Prof. Dr. İsmail Demir‘in yeni görevi belli oldu.

İsmail Demir, Alparslan Bayraktar’ın yerine KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

KARDEMİR'den açıklama geldi

Konuyla ilgili olarak KARDEMİR’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Alparslan BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerinden ayrılmıştır. Bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Yönetim Kurulu’nun 06.06.2023 tarih ve 90 no’lu kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11’inci maddesi uyarınca, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Prof. Dr. İsmail DEMİR atanmıştır.

Yerine Haluk Görgün atandı

Hatırlanacağı üzere; 2023/286 numaralı ve 05.06.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı’na, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün atanmıştı.

Prof. Dr. İsmail Demir, Nisan 2014’ten bu yana Savunma Sanayii Başkanlığı görevini yürütüyordu.