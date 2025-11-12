Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü: Karakutu bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin yüreği yandı...

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan ve dün Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında bulunan 20 askerimiz şehit oldu.

Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken geçtiğimiz dakikalarda önemli bir gelişme kayda geçti.

KARAKUTU BULUNDU

Ekiplerin, enkazın olduğu bölgede çalışması sürüyor...

Yaşanan gelişmede, uçağın karakutusuna ulaşıldı.

KAZANIN NEDEN GERÇEKLEŞTİĞİNE IŞIK TUTMASI BEKLENİYOR

Uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması olan karakutu, kazanın meydana gelme nedenine açıklık getirecek.

Ayrıca enkazdan toplanan parçaların, Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği bildirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

MSB'nin paylaşımında şehit olan askerlerin isimleri paylaşıldı.

Şehadete eren askerlerin isimleri ise şu şekilde:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

KALKIŞTAN 27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgilere ulaşıldı.

Kargo uçağı, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalandı.

ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yapan ve burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak, kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

KARGO UÇAKLARI HAKKINDA

Milli Savunma Bakanlığı askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Düşen C-130 uçaklarının daha önce de benzer kazalara karıştığı öğrenildi.