Yüreğimiz yandı: Düşen C-130 kargo uçakları hakkında

Yüreğimiz yandı...

Türkiye güne, 20 askerinin şehit haberiyle uyandı.

Azerbaycan'dan havalanan askeri kargo uçağı, dün Gürcistan sınırında düştü.

Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının içinde bulunan 20 personel, şehit oldu.

Yaşanan kazanın ardından da kargo uçağına dair detaylar gündeme geldi

Lockheed Martin şirketinin ürettiği C-130'lar, ilk kez Aralık 1956'da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi.

ÇOK AMAÇLI KULLANILIYOR

Lockheed Martin, bugüne kadar 2 bin 500'den fazla C-130 teslim ettiklerini ve uçağın halen 70 ülkede kullanıldığını söyledi.

C-130 Hercules uçakları; helikopterler, zırhlı araçlar gibi büyük kargoları ve askeri personeli taşıyabiliyor.

Ayrıca orman yangınlarına müdahalede ya da hava ambulans olarak da kullanılabiliyor.

DÖRT PERVANELİ BİR MOTOR MEVCUT

Amerikan Hava Kuvvetleri'ne göre üç mürettebatlı uçak 92 yolcu, 72 tam teçhizatlı asker ve 64 paraşütçü taşıyabiliyor.

- Uçağın 70 farklı alt modeli var.

- Gürcistan'da düşen uçağın C-130E varyantı olduğu aktarılıyor.

- 29 metre uzunluğundaki bu modelde dört pervaneli bir motor bulunuyor.

- Uçağın kanat genişliği 40 metre.

- Boş ağırlığı 34 ton, azami kalkış ağırlığı 79 ton.

- Uçak yaklaşık 4 bin kilometrelik menzile sahip ve 10 saat havada kalabiliyor.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ ENVANTERİNE TOPLAM 13 ADET GİRDİ

Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1964-91 yılları arasında iki farklı modelde toplam 13 adet C-130 uçağı girdi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde halen 19 adet C-130B/E uçağı bulunuyor.

Kayseri'deki 222'nci Filo Komutanlığı'na bağlı görev yapan uçaklar, altı yılda bir bakımdan geçiriliyor.

Modernizasyondan geçirilen uçakların 2040'a kadar hizmet vermesi öngörülüyor.

KAZALAR

13 Nisan 1982'de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130H Hercules uçağı, Erzurum Havalimanı'ndan İncirlik Hava Üssü'ne yapılan bir tedarik uçuşu sırasında düştü.

Uçakta bulunan 27 kişinin tamamı öldü.

2014'te Cezayir Hava Kuvvetlerine ait bir C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı düştü. Bu kazada uçakta bulunan 78 kişiden sadece biri sağ kurtuldu.

4 Temmuz 2021'de Filipinler Hava Kuvvetlerine ait bir C-130, iniş sırasında düştü.

Uçaktaki 50, yerdeki üç kişi hayatını kaybetti.