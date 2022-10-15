Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
360.550
-2.60%
BTXN Coin
9.44
10.28%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Karikatür sanatçısı Yaşar Tosun yaşamını yitirdi

    Uluslararası karikatür sanatçısı Yaşar Tosun'un, akciğer kanseri sebebiyle bir aydır tedavi gördü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • 15.10.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karikatür sanatçısı Yaşar Tosun yaşamını yitirdi

    Uluslararası karikatür sanatçısı Yaşar Tosun, 76 yaşında akciğer kanseri sebebiyle dün, tedavi gördü hastanede hayatını kaybetti.

    Bir aydır hastanede tedavi görüyordu

    Kocaelili Yaşar Tosun'un akciğer kanseri sebebiyle bir aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

    Gençliğini Gölcük’ün Yazlık beldesinde geçiren sanatçının ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

    Birçok ulusal gazetede karikatüristlik yaptı

    Birçok ulusal gazetede karikatüristlik yapan Tosun, şehir tiyatrolarına girerek çocuk oyunlarında da rol aldı.

    Sanatçının ödülleri var

    İHA'nın haberine göre, 1966 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlene portre karikatür çizme yarışmasına katılan Tosun, 21 saniyede çizdiği portre karikatür ile ikincilik ödülünü kazandı.

    Karikatür sanatçısı Yaşar Tosun yaşamını yitirdi #1


    Rize'de ağaç gövdeleri arasına ahşap evler yaptı
    Yaşam

    Rize'de ağaç gövdeleri arasına ahşap evler yaptı

    DOLAR KURU I 14 Ekim 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    DOLAR KURU I 14 Ekim 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

    AB'nin ticaret açığı rekor kırdı
    Ekonomi

    AB'nin ticaret açığı rekor kırdı

    Görüş Bildir