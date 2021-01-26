Karınca duası nedir, ne için okunur? Karınca duası diye bir dua var mı? Karınca duası okunuşu ve anlamı

Karınca duası nedir, ne için okunur? Karınca duası diye bir dua var mı? Karınca duası okunuşu ve anlamı

Bolluk ve bereket duası olarak bilinen karınca duası ile ilgili araştırmalar müslümanlar tarafından sıklıkla gündeme gelmektedir. Karınca duası nedir, var mıdır? Karınca duası anlamı nedir?

Müslümanlar, bolluk, bereket ve huzur için sıklıkla dua okunuşu ve anlamlarını araştırırlar. Özellikle karınca duasına, iş yerleri ve evlerde rastlamak mümkündür.

Karınca duasının hikayesi, okunuşu ve anlamı islam alemi tarafından zaman zaman araştırılmaktadır.

Genelde ticarethanelerde asılı olarak gördüğümüz karınca duasının asıl adı bereket duasıdır. Halk arasında karınca duası olarak bilinmesinin asıl nedeni ise, bu duanın hikâyesinde geçen karıncadan kaynaklanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan karınca duasına dair yapılan açıklamalar da araştırılmaktadır.

Peki karınca duası nedir, ne için okunur? Karınca duası diye bir dua var mıdır? Karına duası okunuşu ve anlamı nedir? İşte detaylar..

KARINCA DUASI NEDİR?

Karınca duası; güvenilir dini kaynaklarda karınca duası adıyla anılan bir dua yer almamaktadır. Bilindiği gibi Hz. Süleyman’ın mucizelerinden biri hayvanlarla konuşabilmesidir.

Rivayete göre; Hz. Süleyman’ın (a.s.) döneminde yaşanmış olan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılmaktadır. Bu duayı karınca yaptığı içinde “karınca duası” adı verilmiştir.

KARINCA DUASI DİYE BİR DUA VAR MIDIR?

Halk arasında meşhur olmuş dualardan olan karınca duası, dini kaynaklara bakıldığında Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) böyle bir dua okumadığı görülmektedir.

Ancak duanın içeriğinde Allah Teala’ya yönelik hitaplar ve bereket talepleri iletilmektedir, duada geçen ifadeler ayet ve hadis kaynaklıdır. Bu sebeple din alimleri bu duanın okunmasında ya da taşınmasında herhangi bir sakıncanın olmadığını söylenmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının karınca duası ile ilgili yaptığı açıklamada; “İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamber’den (s.a.v.) rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir“ sözlerine yer verilmiştir.

Hz. Süleyman’ın (a.s.) karıncalar ile konuştuğu Kuran-ı Kerim’de yer almaktadır. Fakat böyle bir dua geçmemektedir.

KARINCA DUASI OKUNUŞU

"Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr."

KARINCA DUASI ANLAMI

"Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve YakubunRabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşınsahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ilerızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)."