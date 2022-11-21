Karkamış'ta hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ın babası konuştu

Alkan'ın babası, "Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum" dedi. Terör örgütlerine tepki gösteren acılı baba, "Allah, kendilerini de yaksın" diye konuştu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, YPG/PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar nedeniyle sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, hayatını kaybetti.

Alkan'ın babası Mustafa Alkan, kızını sabah saatlerinde aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.

Acılı baba: Allah, kendilerini de yaksın

Kızının günlük olarak Nizip'teki evlerinden servisle Karkamış'a gidiş-geliş yaptığını anlatan acılı baba, şöyle dedi:

"Sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Günlük servisle gidip geliyordu. Bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor. Allah, kendilerini de yaksın. Allah, kendilerinin bin türlü belasını versin."

Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmenin yakınları konuştu ViDEO

Amcası: Teröristlere lanet olsun

AA'nın haberine göre, amca Mehmet Alkan ise yeğeninin okula giderken saldırıya uğrağını anlatarak, şunları söyledi:

"Okula yakınken patlama olmuş. Teröristlere lanet olsun. Bu terör örgütlerini kuranlara, yönetenlere lanet olsun."