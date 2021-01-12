Karneler ne zaman verilecek? E-Karne nedir, nasıl alınır? E-okul karne notu sorgulama 2021

Uzaktan eğitim sürecinde sınav olamayan öğrenciler karneleri ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Karneler verilecek mi, e-karne nedir nasıl alınır gibi sorular öğrenci ve velilerin gündeminde..

Eğitim ve öğretim yılını etkileyen koronavirüs pandemisi, öğrencilerin karne heyecanını da yarıda bıraktı. Sınavların ertelenmesiyle birlikte öğrenciler nasıl karne alacaklarını merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin karne alıp almayacağı konusunda açıklamada bulundu.

Peki, karne verilecek mi? Sınavların nasıl olacağı, notların hesaplanması ve karne verilip verilmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor.

ÖĞRENCİLER KARNE ALACAK MI 2020?

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir. denildi.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma günü sonunda karnelere erişim sağlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin karne alıp almayacağı konusunda açıklamada bulunarak, dijital karne verileceğini söyledi. Bu açıklamalar üzerine e-karne nedir sorusu gündeme geldi.

E-KARNE NEDİR, NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne konusunda yaptığı açıklamada, "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

E-OKUL KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini e-Okul üzerinden dijital olarak alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.