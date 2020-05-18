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    Kars kırsalında 3 terörist öldürüldü

    Kağızman kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyon sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 askerimiz ise yaralandı.
    • AA
    • 18.05.2020 - 17:12
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    Kars kırsalında 3 terörist öldürüldü

    Kars'ın Kağızman kırsalı Çemse bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandı.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Operasyon sonucu 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

    Çatışmada yaralanan 3 jandarma personeli ise hastaneye sevk edildi. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.


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