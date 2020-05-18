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Kars kırsalında 3 terörist öldürüldü
Kağızman kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyon sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 askerimiz ise yaralandı.
- AA
- 18.05.2020 - 17:12
Kars'ın Kağızman kırsalı Çemse bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandı.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyon sonucu 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Çatışmada yaralanan 3 jandarma personeli ise hastaneye sevk edildi. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.