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İHA

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan saha çalışmalarında, A.A.’nın silah satışı yaptığı bilgilerine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A.’nın ikamet adresini tespit etti.

ŞÜPHELİNİN EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Alınan arama kararı ardından A.A.’nın ikametine operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince ikametin arkasında bulunan ve hurdalık olarak kullanılan yerde yapılan aramada AK 47 Kalaşnikof tüfek, 2 adet AK 47 Kalaşnikof tüfek şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ile ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili olarak şüpheli A.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.