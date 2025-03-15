AA
Kars'ta hava sıcaklığının gündüz 10 dereceye kadar çıkmasıyla doğada canlılık gözlendi.
Doğanın çöpçüleri olarak bilinen kara akbabalar, karın erimeye başlamasıyla tarlalarda görülmeye başladı.
KARA AKBABALAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Üç metreye yakın kanat açıklığıyla en büyük kuşlardan biri olarak bilinen kara akbabalar, bölgedeki ölü hayvanları bularak doğanın temizlenmesine yardımcı oluyor.
Toplu olarak bir süre tarlada konaklayan akbabalar daha sonra uçarak gözden kayboldu.
ÖRDEKLER YİYECEK ARADI
Buzları çözülen Kars Çayı'nda ise çamurcun ve yeşilbaş ördekler beslenmeye çalıştı.
Ayrıca, Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerindeki karlı alanda kızıl tilkinin yiyecek araması da görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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