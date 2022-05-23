Kars'taki 'Peynir Müzesi'ne ziyaretçi akını

Türkiye’nin ilk ve tek müzesi olan Peynir Müzesi, üç ayda 12 binden fazla yerli ve yabancı turist ağırladı.

Türkiye'de geçtiğimiz şubat ayında bir ilk daha yaşandı...

Kars'ta, "Dünya’nın 18. Peynir Rotası" olarak tescillenen 'Peynir Müzesi’ açıldı.

30'dan fazla peynir çeşidinin sergilendiği müze yeni turizm destinasyon noktası olarak öne çıkmaya başladı.

Yaylalardaki yaşam, peynir yapımları...

Müzede ahır bölümü, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı, peynirin imalat serüveni anlatılırken; geçmişten günümüze peynir yapımında kullanılan araç ve gereçler de sergileniyor. Dere Tabyası’nın tarihçesinin de anlatıldığı bölümün yer aldığı müzede temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, gravyer yapım salonu, peynir salonu, Kars evleri, şefin bölümü, atölye bölümleri de bulunuyor.

12 binden fazla kişi ziyarete geldi

İHA'nın haberine göre müze, hem bölge halkı hem de turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Şubat ayından bugüne kadar ziyarete gelen kişilerin sayısı ise 12 binin üzerinde.

Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta VİDEO

"Gurur verici"

Müze Müdürü Yeşim Koç, ilgiden memnun olduklarını söyleyerek "Gurur verici, ziyaretçi sayımız inşallah daha fazla olacaktır, daha da artacaktır." şeklinde konuştu.

"Müzenin tarihini bilmek gerekiyor"

Peynir Müzesi’nde tarihi anlatmak gerektiğini belirten Koç, şu sözlerle devam etti:

"Burası aslında 1734 yılında yapılmış bir tabya, ismi Süvari Tabya olarak geçiyor. Aynı zamanda Dere Tabyası olarak biliniyor. Özellikle tarihi açıdan bizim için önemliydi bu bina, tarihimizde mutlaka gelen misafirlerimize anlatmamız gerekiyordu.

"Kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz"

İçerisine girdiğimiz zaman burada özellikle Kars peynirlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Kars peynirlerinin tamamıyla imalatından satışına kadar anlatmaya çalışıyoruz."



