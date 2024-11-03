Kartal'da çöp dağları arasında yaşayanlar tepkili: 'Temiz çevre istiyoruz'

AA & Ensonhaber

İstanbul'da CHP'li belediyelerde grev krizi büyüyor..

Zam talepleri karşılanmayan Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy Belediyesi işçileri, kazan kaldırarak süresiz grev kararı aldı..

İşçiler çöp toplamayı bırakınca sokaklar çöp dağlarına teslim oldu.

Özellikle Kartal'da kötü koku ve görüntü hakim.

İLÇE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Kartal'daki durumdan şikayetçi olan çevre sakinleri ile esnaf, mahallelerinde kurulan semt pazarını kendi çabalarıyla temizlerken çalışanın hakkının ödenmesi gerektiğini söyledi.

"SEÇİMDE OY İSTEMEYİ BİLİYORLAR"

İlçe sakinlerinden Recep Karaca, belediye ile işçilerin arasında sorunun halka yansıtıldığını söyledi.

Karaca, pislik içinde bir ilçenin var olduğunu dile getirerek, "Bir an önce anlaşmalarını istiyoruz. İşçinin hakkı ne ise onu versinler. Mahallemiz tekrar huzura kavuşsun. Seçimde oy istemeyi biliyorlar." dedi.

"ÇAY BİLE İÇEMİYORUZ"

Arkadaşını ziyarete gelen Talip Merhoş ise çöpün oluşturduğu görüntü ve kokudan çok rahatsız olduklarını belirterek, "Çay bile içemiyoruz. Belediyenin buna el atması gerekiyor. Dileriz ki bir an önce ilçe eski günlere geri döner. Temiz sokaklar, temiz çevre istiyoruz." diye konuştu.

Atiye Gürgenci de işçiler ile belediye arasındaki anlaşmanın bir an önce yapılmasını talep etti.

"İNŞALLAH ÇÖPLER BİR AN ÖNCE TOPLANIR"

Çevrede her yerin pislik içinde kaldığını anlatan Gürgenci, "İnşallah, çöpler bir an önce toplanır. Eski günlerdeki gibi bir mahalle istiyoruz." ifadesini kullandı.

BEYKOZ'DA DA GREV KARARI ALINDI

Öte yandan 4 ilçenin ardından Beykoz Belediyesinde görevli Hizmet-İş Sendikası üyeleri de grev kararı aldı.

Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri ve Ticaret AŞ'nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine grev kararı alan Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 8 Kasım Cuma günü greve başlayacaklarını ilan etti.

NE OLMUŞTU

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığının açıklanması üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, dün akşam Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yapıp süresiz iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurmuştu.

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirterek "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam." ifadelerini kullanmıştı.