Kartalkaya'da otel yangını: Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama

Haber Merkezi

Türkiye güne korkunç bir haberle başladı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Yangın sonucu ise 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi ise yaralandı.

Yaşanan feci olayın ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"MÜDAHALE DEVAM EDİYOR"

Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE 6 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

BİR AÇIKLAMA DAHA

Yukarıdaki açıklamanın ardından son durumu bir kez daha paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a, yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.