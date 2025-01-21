Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı.

Türkiye'yi etkileyen yangına, müdahale ise hala devam ediyor.

Yarıyıl tatili nedeniyle dolu olan otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre de 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KONUŞTU

Konaklakları otelin yanında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Grand Kartal'ın yanmasıyla büyük bir şok yaşayan sanatçı Mahsun Kırmızıgül, o anları tv100 yayınında anlattı.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR OLAY"

Ünlü sanatçı Kırmızıgül şu ifadeleri kaydetti:

Biz yangının çıktığı otele 50 metre yakınında daha farklı bir otelde kalıyorduk. 2 gün önce yarıyıl tatili nedeniyle Kızımla birlikte Kartalkaya’ya geldik. Kayak okulları var. Her şey çok iyi gidiyordu. Gece sabaha karşı sesler duymaya başladık. Tabii o an yangının çıktığını öğrendik.



Bütün kayak hocaları, insanlar yardım etmeye çalışıyorlar. Herkes yardım etmeye çalışıyordu. Pencereden baktığımızda şiddetli bir yangın gördük. İnsanlar canlarının derdine düşmüşlerdi.

"YANGIN MERDİVENİ OLMAK ZORUNDA"

Bizim ülkenin en büyük kanayan yarası bu. Olay oluyor, günlerce konuşuyoruz. Gerekli önlemleri almıyoruz, gerekli yasaları çıkartmıyoruz. İnsanlara mı üzülelim, ihmallere mi üzülelim? Bir otel yapıyorsanız yangın merdiveni olmak zorunda. Yangında ölen bütün insanlara Allah’tan rahmet, yaralılar acil şifalar diliyorum.

"SORUMLULAR CEZA ALMALI"

Felaketler yaşanıyor ama önlem alınmıyor. Bakın deprem kuşağındayız, başka ülkeler ne yapıyor, nasıl önlemler alıyorlar bakmak lazım. Bakın en son 6 Şubat depremlerini yaşadık. Kim ne ceza aldı? Önlemler alınmadığı sürece böyle olur. Sorumlular ceza almalı, yargılanmalı.

"BEN DE BİR BABAYIM"