Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Bolu Kartalkaya’da bir otelde, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

12 katlı ahşap otelin dördüncü katında bulunan restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında, alevler hızla yayıldı ve tüm binayı hızla sardı.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu bölgede ekipler, tek tek odaları kontrol ederek ilerledi.

10 kişinin hayatını kaybettiği, ilk belirlemelere göre de 32 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bunun üzerine devlet, tüm kademeleriyle harekete geçti.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

AÇIKLAMA YAPILACAK

İncelemeler sonrasında olayın ayrıntılarıyla ilgili kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi.