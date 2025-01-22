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Kartalkaya’daki otel yangını bir aileyi daha ayırdı

Kartalkaya’daki otel yangını bir aileyi daha ayırdı Yangın faciasında tatil için İzmir'den gelen 4 kişilik aileden Müge Suyolcu ile kızı Pera Suyolcu hayatını kaybetti. Eşi Yavuz Suyolcu ile oğlu Göksel Derin Suyolcu kurtuldu.