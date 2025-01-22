DHA
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor.
İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan emlak danışmanı Müge Suyolcu, inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu, kızı Pera Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu'nun yangın sırasında otelde oldukları ortaya çıktı.
ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Yavuz Suyolcu ve oğlu Göksel Derin Suyolcu dışarı çıkmayı başarırken, eşi Müge Suyolcu ve ilkokul 4'üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu, mahsur kalarak yaşamını yitirdi.
ÇOCUKLARININ İSTEĞİ ÜZERİNE GİTTİLER
Ailenin sömestir tatilin fırsat bilip, özellikle kış tatilini seven çocuklarının isteği üzerine Kartalkaya'ya geldikleri öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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