Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin acılı aileden Halit Ergül’ün eşi ve kızlarına yönelik dava

İHA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta yangın faciası yaşandı..

Acı olayda 36’sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirirken, bu isimlerden biri de iş adamı Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman (45) ile kızı Lalin (16) oldu.

HALİT ERGÜN'ÜN EŞİ VE KIZLARI İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Eşini ve kızını ihmaller zincirinin bulunduğu otelde kaybeden iş adamı Rıfat Doğan ve kayınpederi Yusuf Yaman, davanın peşini bırakmayacaklarını açıkladı.

Ailenin avukatları Bolu Baro Eski Başkanı Avukat Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz ve Avukat Hasan Tiftik, önemli açıklamalarda bulundu.

Gizlilik kararı olmadığı halde dosyaya ulaşamadıklarını ifade eden avukatlar, otel sahibi Halit Ergül’ün eşi ve kızları için tutuklama talebinde bulunduklarını belirtti.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Ayrıca Yaman ve Doğan ailesinin avukatları, Ergül ailesinin mal varlıklarında el değiştirmelerinin olabileceği uyarısında da bulundu.

Mal varlıklara tedbir konulması gerektiğine değinen Avukat Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, "Bu durum göz ardı edilirse ileride Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızlarını yurtdışında zevki sefa içinde yaşarken görmemize neden olabilir. Bu toplum vicdanını bir kere daha yaralar" dedi.

"BU DOSYANIN HUKUKİ SÜRECİNİN YÜRÜMESİYLE İLGİLİ BÜYÜK SIKINTILARIMIZ VAR"

Taleplerini gönderdiklerini ancak sonuçlarını bilmediklerini ifade eden Avukat Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, şöyle konuştu:

Yüreğimiz yanıyor. Ceren benim çok eski ve yakın bir arkadaşımdı. Ceren, kızımız Lalin ve yangında can veren diğer vatandaşlarımız için bundan sonra neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu dosyanın hukuki sürecinin yürümesiyle ilgili büyük sıkıntılarımız var. Bizler dosyaya ulaşamıyoruz. Dosyada gizlilik kararı yok ancak fiili olarak gizlilik uygulanmaktadır. Dosyalara hiçbir avukat ulaşamıyor, inceleyemiyor. Taleplerimizi gönderiyoruz fakat sonuçlarını bilemiyoruz.

"NE MAL VARLIKLARINA KONULAN BİR TEDBİR NE DE YURT DIŞI YASAĞI UYGULANMAKTADIR"

Otel sahibi Halit Ergül’ün eşi ve kızlarının yönetim kurulunda yetkili temsilci olduklarını belirten Avukat Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Bunlardan en önemlisi dışarıda şu anda tutuklu bulunmayan otel yönetim kurulu başkan yardımcısı Emine Murtezaoğlu Ergül. Bunların kızları yönetim kurulunda yetkili temsilci olmalarına ve yangında sağ salim kurtulmalarına rağmen hiçbir sorumluluk hala addedilmemekte. Değil tutukluluk, kendilerinin bilgilerine bile hala başvurulmamıştır. Bu konu bütün aileleri fevkalade yaralamaktadır. Çünkü hala ne mal varlıklarına konulan bir tedbir ne de yurt dışı yasağı uygulanmaktadır. Biz hem Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül hem de kızları için tutuklama talebinde bulunduk.

"HENÜZ DAHA İFADESİ ALINMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZELLİKLE ŞİRKETİ TEMSİL YETKİLİ KİŞİLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Mal varlıklarında el değiştirmelerin olabileceğini belirten Avukat Hasan Tiftik ise ilerleyen aşamalarda diğer fertlerin ifadelerinin alınabileceğini belirterek, şöyle dedi: