Kartalkaya'da hastane tedavisi tamamlanan eden 50 kişi taburcu oldu

DHA

Türkiye'yi yasa boğan Bolu'daki otel yangını ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı.

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

50 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

YARALILAR TABURCU OLDU

Son olarak karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle hastanede tedavisi devam eden Yasemin E. ve Çağlar K.'nin tedavileri tamamlandı.



Durumları iyi olan Yasemin E. ve Çağlar K. bugün hastaneden taburcu edildi.

Böylece 50 yaralının tamamı taburcu edilmiş oldu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.