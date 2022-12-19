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Kartepe'ye beklenen kar geldi
Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Pistlerde ise henüz kar birikmedi.
- 19.12.2022 - 12:18
- Güncelleme : 19.12.2022 - 12:33
Yurt genelinde kış mevsimi etkisini artırmaya başladı.
Ülkenin doğusunda kar yağışı yüzünü gösterirken, kayak merkezleriyle ün salan bölgelerde ise kar yağışı bekleneni henüz göstermedi.
Yeni yıla sayılı günler kala tatil planları yapılırken, gözler kayak merkezlerine çevrildi.
Kar yağışı başladı
Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi de tatilciler tarafından mercek altına alınmıştı.
Beklenen kar ise gece saatlerinde başladı.
Kentte aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı.
Kartepe'de beklenen kar geldi VİDEO
Pistlerde henüz birikmedi
Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışıyla Kartepe’de beyaz örtü oluştu.
DHA'nın aktarımına göre; pistlerde ise kayak yapılacak kadar kar henüz birikmedi.