Petrol
79.72
0.86%
Euro
19.8734
0.55%
Dolar
18.6517
0.00%
Altın
1.077
0.29%
Borsa
5354
0.00%
Bitcoin
318.134
-0.11%
BTXN Coin
6.74
-4.39%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Kartepe'ye beklenen kar geldi

    Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Pistlerde ise henüz kar birikmedi.
    • 19.12.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 12:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartepe'ye beklenen kar geldi

    Yurt genelinde kış mevsimi etkisini artırmaya başladı.

    Ülkenin doğusunda kar yağışı yüzünü gösterirken, kayak merkezleriyle ün salan bölgelerde ise kar yağışı bekleneni henüz göstermedi.

    Yeni yıla sayılı günler kala tatil planları yapılırken, gözler kayak merkezlerine çevrildi.

    Kar yağışı başladı

    Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi de tatilciler tarafından mercek altına alınmıştı.

    Beklenen kar ise gece saatlerinde başladı.

    Kentte aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağdı.

    Kartepe'de beklenen kar geldi VİDEO

    Pistlerde henüz birikmedi

    Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışıyla Kartepe’de beyaz örtü oluştu.

    DHA'nın aktarımına göre; pistlerde ise kayak yapılacak kadar kar henüz birikmedi.

    Kartepe ye beklenen kar geldi #1

    Kartepe ye beklenen kar geldi #2

    Kartepe ye beklenen kar geldi #3

    Kartepe ye beklenen kar geldi #4

    Kartepe ye beklenen kar geldi #5


    Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu
    Ekonomi

    Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 19 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 19 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

    Görüş Bildir