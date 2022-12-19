Kartepe'ye beklenen kar geldi

Ekonomi 82

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu

Futbol 121

Trabzonspor'un borcu açıklandı

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Yatırım fırsatlarını kaçırmayın!

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Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 19 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

3. Sayfa 9

Silivri’de otoyolda zikzak çizen tır şoförü, alkollü çıktı

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