Karton bardak ve ibrikle övünenler alay konusu oldu

Karton bardak ve ibrikle övünenler alay konusu oldu

İBB'nin yeni karton bardakları ve mezarlıklara yerleştirdiği ibrikler, muhalif isimlerde büyük bir coşkuya neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda Türk Savunma Sanayii'ne ve Milli Uzay Programı çalışmalarına yapılan yatırımlar devam ediyor.

Muhalefetin, Türkiye'nin geleceği olan bu teknoloji alanında yapılan yatırımlara, burun kıvırıp eleştirileri sürerken; son günlerde büyük övgüyle bahsedip alkışladıkları bir proje var.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karton bardak ve ibrik projesi...

ÖVE ÖVE BİTİRİLEMEDİ

İBB'nin, İstanbul'daki mezarlıklara İBB logolu ibrik koyup vapurlarda da çay servis edilen karton bardakların üstündeki tasarımı değiştirmesi, muhalefet tarafında TEKNOFEST kadar alkışlandı.

ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medyada İBB'nin bu projelerine alkışların devam etmesi şakınlığa neden olurken, bir kesimin övgüsü de alay konusu oldu.