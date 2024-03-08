Kasaplar Federasyonu Başkanı son gelen zamları yorumladı: Et fiyatları pahalı değil! Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına gelen zammın ardından Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Başkan Yardımcı, et fiyatlarının pahalı olmadığını söylerken et miktarında herhangi bir kriz olmadığını belirtti.

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ensonhaber.com

11 ayın sultanı olan Ramazan'a sayılı günler kaldı.

Vatandaşlar, bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Aileler, Ramazan sofralarını renklendirmek için mutfak alışverişine çıkmaya başladı.

Ancak Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına gelen zam vatandaşları üzdü.

Et ve Süt Kurumu'nda 230 liraya satılan kıymanın kilosu bazı marketlerde 412, kasaplarda ise 600 liraya yükseldi.

Ramazan ayı gelmeden zamlar geldi

Beylikdüzü'nde kıymanın kilosu 540 liradan satılırken, Başakşehir'de ise fiyatlar 600 liraya kadar çıktı.

Yine Beylikdüzü ilçesinde 570 lirayı bulan dana kuşbaşının fiyatı, Başakşehir'de 620 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Kuşbaşı, marketlerde de 500 lira olarak fiyatlandırıldı.

Ensonhaber, Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'ya sordu

Kırmızı et fiyatlarının yanı sıra beyaz ete gelen zam da dikkat çekti.

Tavuk eti fiyatları ortalama 15 lira pahalandı.

Kasaplar, Ramazan ayının içerisinde de fiyat artışı beklediklerini söyledi.

Hal böyle olunca Ensonhaber, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'ya 'Et fiyatlarının neden yükseldiğini' sordu.

"Normal bir zam değildi, 25 gün içerisinde 2 kere geldi"

Yardımcı, et fiyatlarının artışında spekülatörlerin önemli rol oynadığını belirtti.

Sözlerine devam eden Yardımcı, "Her sene Ramazan’a 1 hafta kala zam gelirdi, bir hafta zammı tutardık. Daha sonra ise fiyatlar geriye gelirdi. Bu sene 25 gün önce başladı zam gelmeye. Şöyle bir şey söyleyeyim; normal bir zam değildi. 25 gün içerisinde 2 kere zam geldi." dedi.

Yardımcı, daha sonra et fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir ifade kullandı.

"Et fiyatları bence pahalı değil"

Et fiyatlarının diğer temel gıda maddelerine oranla pahalı olmadığını belirten Yardımcı, ekmek ve simit fiyatlarını örnek gösterdi.

Peş peşe gelen zamları beklemediklerini de ifade eden Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Temel gıda maddelerine bakarsan bence et pahalı değil, bugün 50 liralık peynir 250 lira. Bugün 1 liraya aldığımız simit 15 lira. Ekmek 10 lira. Yani şimdi biz bunları düşündüğümüz zaman ete gelen zam oranı az. Ama şunu da söyleyelim vatandaşın alım gücü düşük olduğu için zam yüksek geliyor. Biz bu Ramazan biraz irkildik, böyle biz de beklemiyorduk. Çünkü biz de ucuz et satalım istiyoruz. Zam geldiği sürece biz hem kazancımızdan, kârımızdan ve emeğimizden feragat ediyoruz." ifadelerini kullandı.