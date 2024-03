Haberler



Kasaplar Federasyonu Başkanı son gelen zamları yorumladı: Et fiyatları pahalı değil!

Kasaplar Federasyonu Başkanı son gelen zamları yorumladı: Et fiyatları pahalı değil! Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına gelen zammın ardından Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Başkan Yardımcı, et fiyatlarının pahalı olmadığını söylerken et miktarında herhangi bir kriz olmadığını belirtti.