Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı

- Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
- Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı bu soruşturma devam ediyor.
- Kasım Garipoğlu, Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve Cem Garipoğlu'nun kuzenidir.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
CEM GARİPOĞLU'NUN KUZENİNE YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve aynı zamanda Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.