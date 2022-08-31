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    Kaş'taki orman yangınında 1 dekar alan zarar gördü

    Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 dekar alan zarar gördü.
    • 31.08.2022 - 16:55
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:15
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    Kaş'taki orman yangınında 1 dekar alan zarar gördü

    Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

    Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Çamlıova Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz ile personel gönderildi.

    1 dekar alan zarar gördü

    Havadan ve karadan yapılan müdahale ile alevler, 1 saatte kontrol altına alındı.

    DHA'nın haberine göre; soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 1 dekar alan zarar gördü.

    Kaş taki orman yangınında 1 dekar alan zarar gördü #1


    Kaş taki orman yangınında 1 dekar alan zarar gördü #2


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