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- Kaş'taki orman yangınında 1 dekar alan zarar gördü
Kaş'taki orman yangınında 1 dekar alan zarar gördü
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 dekar alan zarar gördü.
- 31.08.2022 - 16:55
- Güncelleme : 31.08.2022 - 17:15
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Çamlıova Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz ile personel gönderildi.
1 dekar alan zarar gördü
Havadan ve karadan yapılan müdahale ile alevler, 1 saatte kontrol altına alındı.
DHA'nın haberine göre; soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 1 dekar alan zarar gördü.