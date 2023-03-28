Kastamonu’da şap nedeniyle İnebolu ilçesi karantinaya alındı İnebolu ilçesi, SAT-2 tipi şap virüsü görülmesi üzerine karantinaya alındı. İlçede hastalık sebebi ile hayvan hareketliliği yasaklandı.

İHA

Kastamonu'da İnebolu ilçesi Yakaboyu Mahallesi'nde bir yetiştiriciye ait hayvanda şap hastalığı şüphesi görülmesi üzerine numune alındı.

Yapılan incelemeler neticesinde hayvanda SAT-2 tipi şap virüsü tespit edildi.

Yapılan tespitin ardından İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından işletme çevresindeki 10 kilometre çapındaki alanda karantina uygulandı.

Hayvanlara aşı yapıldı

Ayrıca karantinaya alınmasının ardından ilçede hayvanlar, SAT-2 tipi şap virüsüne karşı aşılanmaya başlandı.

"41 köy karantinaya alındı"

İnebolu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: