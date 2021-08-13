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- Kastamonu'da sel sonrası Abana sahili çamurla kaplandı
Kastamonu'da sel sonrası Abana sahili çamurla kaplandı
Çamurlu suyun Karadeniz'e akmasıyla birlikte sahil şeridinde yaşanan renk değişimi görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 14:36
- Güncelleme : 13.08.2021 - 16:03
Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi, Bozkurt ilçesinde büyük yıkıma neden oldu.
İlçedeki sel suları, felaketle birlikte Abana sahiline aktı. Denize ulaşan çamurlu su, sahil şeridinin rengini değiştirdi.
SAHİL ŞERİDİNİN RENGİ DEĞİŞTİ
Yağışlı hava nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, Karadeniz'in kıyı kesimlerini kahverengiye bürüdü.
Sahil şeridindeki renk değişimi, havadan fotoğraflandı.