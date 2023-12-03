İHA
Kastamonu'da ilginç bir olay yaşandı.
Küre ilçesinde meydana gelen olay köpekler ve bir ayı arasında yaşandı.
Ayıya saldırdılar
Gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir ayıyı gören sokak köpekleri, saldırmaya çalıştı.
Kendisini korumak isteyen ayı ise köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı.
O anlar kamerada
Yaşanan olay sırasında bölgede bulunan vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Görüntülerde, köpeklerin ayıya saldırmaya çalıştığı gözüküyor.
Vatandaşlar ise ayıyı korna çalarak uzaklaştırmaya çalışıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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