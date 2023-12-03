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Kastamonu'daki köpekler ayıya saldırmaya çalıştı

Kastamonu'daki köpekler ayıya saldırmaya çalıştı İlçe merkezine inen bir ayıya sokak köpekleri saldırmak istedi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.