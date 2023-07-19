Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Messi imzalı topu gösterdi Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle görüştü. Erdoğan, Al Sani'ye Togg hediye ederken; Al Sani de, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Messi'nin imzaladığı topu Erdoğan'a gösterdi. İkili arasındaki samimi sohbet, kameralara yansıdı…

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AA

Körfez ülkelerine çıkarma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine başkent Doha'ya gitti.

Hamad Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Lusail Sarayı'nın yolunu tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Katar Emiri Al Sani makam aracından inerken karşıladı.

Tören kıtasını denetledi

Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Al Sani ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Al Sani, baş başa görüşmeye geçti.

Messi imzalı topu gösterdi

Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

İkilinin futbol üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdiği görülürken, samimi anlar kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin görüşmesinin ardından heyetler arası fikir alışverişinde bulunuldu.

İkili anlaşma

İki ülke arasında ayrıca diplomatik ilişkilerin 50’nci yıl dönümü olması münasebetiyle ikili anlaşma imzalandı.

Anlaşmayı, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar adına ise Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani imzaladı.

Katar'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.