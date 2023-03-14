Katar'ın Türkiye’deki depremzedeler için gönderdiği konteynerlerin içi görüntülendi Depremzede vatandaşların kullanımı için Katar'dan yola çıkan konteyner evlerin içi ilk kez görüntülendi. Görüntülerde evlerin içinde her ayrıntıların düşünüldüğü görüldü.

Ülke olarak yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Türk milleti büyük bir kenetlenme örneği sergilerken yurt dışından dost ülkeler de bu kenetlenmeye destek oluyor.

Bu yardımların en güzel örneklerinden biri ise dost ülke Katar'dan geldi.

Depremin ilk günlerinde Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye 10 bin adet konteyner ev gönderileceği açıklanmıştı.

Depremzedelerin kullanımına sunuldu

Dünya Kupası'nda personel başta olmak üzere futbolseverlerin konakladığı konteynerler, Katar tarafından Türkiye'ye gönderilerek depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Toplamda gönderilecek 10 bin konteynerden 5 binin kurulacağı Hatay'da, İskenderun kara yolu üzerinde hazırlanan alanda, içerisinde yatak, duş ve tuvaletin bulunduğu 600 konteynerin kurulumunda son aşamaya gelindi.

Konteynerlerin içi görüntülendi

Katar'ın Türkiye'ye gönderdiği konteyner evlerin ise içi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tüm ayrıntılar yer aldı

Bir evde olması gereken gereksinimlerin karşılandığı konteynerler de duşakabinden, dolaplara kadar tüm ayrıntılar yer aldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Vatandaşlar tarafından sıklıkla paylaşılan konteyner evlerin içi sosyal medyada gündem oldu.