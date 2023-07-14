Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek? Yurt genelinde aşırı sıcak hava etkisi görülürken, bu durumun 2-3 gün daha süreceği belirtildi. Vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamaları yönünde uyarılıyor.

ensonhaber.com Yurdun dört bir yanı kavurucu sıcakların etkisinde. Son dönemlerin en sıcak günleri yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir uyarı üstüne uyarı verdi. Mümkün olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar gelmeye devam ederken, aşırı sıcakların ne kadar devam edeceği merak konusu. 2-3 gün daha devam edecek Uzmanlar, sıcaklığın yer yer mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacağını belirtiyor. Güney, batı, iç ve doğu bölgelerde sıcaklığın artacağı, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcakların 2-3 gün daha devam edeceği aktarılıyor. Haftanın son günü yakıp kavuracak Aynı zamanda haftanın son iş gününde 3 büyük kentte de kavurucu sıcaklar etki gösterecek. İstanbul’da hava sıcaklığının 35, Ankara’da 35, İzmir’de 37-48 derece olacağı belirleniyor. AKOM’dan yapılan açıklamada ise hava sıcaklıklarının 2-4 derece artmasının beklendiği, vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneşten kaçınmaları vurgulandı. Gözden Kaçmasın Türkiye kavruluyor! İşte serinlemek için birkaç öneri... Haberin Detayları