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    Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.
    • AA
    • 02.02.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 14:41
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    Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları"nın ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları çoğunluğu muvazzaf farklı rütbelerdeki 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

    3 İLDE OPERASYON

    Kayseri, Ankara ve İstanbul'da çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, İstanbul merkezli yürütülen başka soruşturma kapsamında da Kayseri'de 6 asker yakalandı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı #1

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