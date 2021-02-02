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- Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.
- AA
- 02.02.2021 - 14:25
- Güncelleme : 02.02.2021 - 14:41
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları"nın ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları çoğunluğu muvazzaf farklı rütbelerdeki 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
3 İLDE OPERASYON
Kayseri, Ankara ve İstanbul'da çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, İstanbul merkezli yürütülen başka soruşturma kapsamında da Kayseri'de 6 asker yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.