Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları"nın ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları çoğunluğu muvazzaf farklı rütbelerdeki 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

3 İLDE OPERASYON

Kayseri, Ankara ve İstanbul'da çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, İstanbul merkezli yürütülen başka soruşturma kapsamında da Kayseri'de 6 asker yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.