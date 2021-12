Kayseri şehitleri terör saldırısının 5. yılında anılıyor

1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan otobüse bombalı araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu saldırının 5. yıl dönümü dolayısıyla olayın yaşandığı bölgede anma töreni düzenlendi.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının üzerinden 5 yıl geçti.

Hain saldırıda şehit düşen 15 asker bugün bir kez daha anıldı.

Şehitlerin aileleri, yaralanan askerler ve vatandaşların katılımıyla saldırının yaşandığı Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"AİLELER ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, törende yaptığı konuşmada ülkeye, millete yapılan bütün saldırılar karşısında dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bu hain saldırıyı asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Günaydın, "Şehit ailelerimiz her yıl geliyor, onlarla beraber oluyoruz. Hep beraber bu olayı unutmamak adına yapılan bu etkinliklere Kayseri olarak katılıyoruz. Ailelerimiz ile birlikte burada bulunuyoruz. Bizler bütün şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin de her zaman yanındayız. Onların emrindeyiz. Onların bizlere söyleyeceği her şey bizim için bir emirdir. Bizler onlar için varız. Aynı şekilde gazilerimiz için de her zaman onların yandayız ve emrindeyiz." diye konuştu.

"VATAN HAİNLERİNE TEK KARIŞ TOPRAK VERMEYECEĞİZ"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da terörle mücadelede ülkenin her köşesinde, sınır ötesinde etkin ve yetkili rol alan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nın her zaman onur ve gurur tablosu olduğunu, "ulaşılamaz, girilemez" denilen her noktada hainlerin inlerine girip teröristlere göz dahi açtırmadan terörle mücadelede canla başla görev yaptığını belirtti.

Türkiye'nin uzun zamandır terörle mücadelede başarı ile sona geldiğini belirten Yavuz, "Yedi düvele meydan okumuş bir devlet olarak 3-5 çapulcuya, vatan hainine vatanımızın tek karış toprağını vermedik, vermeyeceğiz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bu ülkenin en kıymetli emanetleridir. Onlara sahip çıkmak hepimizin en kutsal görevidir." dedi.

DUALAR OKUNDU, ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Gazilerden Mustafa Uçar da 17 Aralık 2016'da kaybettikleri 15 şehidi rahmet ve minnetle andığını belirterek gazilere de acil şifalar diledi.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua okundu. Türk bayrakları ile donatılan ve şehitlerin resimlerinin de asıldığı durağa, il protokolü, şehit yakınları ve gaziler çiçek bıraktı.

Bazı şehit ailelerinin duygusal anlan yaşadığı törenin ardından Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneği üyeleri de saldırının yaşandığı durağa gelerek Türk bayrağı açtı.