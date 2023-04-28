Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı: PKK’lılar suçlamaları reddetti Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada hakim karşısına çıkan sanıklar, beraatlerini talip etti. Mahkeme heyeti de, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

AA

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli askerler, 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktı.

Hainler, bu sırada pusudaydı.

Patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 askerimiz şehit düştü, 54 askerimiz de yaralandı.

8 sanık ceza aldı

Saldırıyla ilgili ana davada yargılanan 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut'un dosyası ayrıldı.

MİT yakaladı

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilirken, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıktı.

Yargılama sürüyor

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ana dosyadan yargılanan 18 sanıktan aralarında saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek'in de bulunduğu 9 sanık hakkındaki kararı onarken, aralarında iki dosyadan da yargılanan B.K. ve M.A'nın da bulunduğu 9 sanığın dosyasını ise eksik soruşturma gerekçesiyle bozdu.

Yerel mahkemenin iki dosyayı birleştirdiği davada, sanık A.A. vefat ederken, 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanık PKK'lı Ferhat Tekiner ile B.K. ve M.A, tutuksuz sanık M.O, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

'Suçsuzuz' savunması

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan E.U, Ü.K, M.Y, E.Ş. ve H.E. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrarladıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Savcının istediği cezalar

31 Mayıs 2022'de mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Ferhat Tekiner, B.K. ve M.A'nın 15'er kez "kasten öldürme", 54'er kez "kasten öldürmeye teşebbüs", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, polis memuru M.Ö'nün "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "suçluyu kayırma", S.A'nın ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.